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إحدى محطات شركة الدريس (المصدر: موقع الشركة)
إحدى محطات شركة الدريس (المصدر: موقع الشركة)
سوق السعودية

نمو أرباح "الدريس" 9.8% إلى 77.4 مليون ريال في الربع الأول

مع زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) بنسبة 9.8% إلى 77.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 70.5 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 27.5% تقريبا إلى 4.36 مليار ريال مقابل نحو 3.42مليار في الربع الأول من عام 2023.

وعزت سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة عدد المحطات والشاحنات .

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وذكرت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الاستثمار في المشروع المشترك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخري وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل والزكاة.

وانخفض إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لإعادة احتساب خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

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