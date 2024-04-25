"هرفي للأغذية" تتحول للربحية بـ448 ألف ريال في الربع الأول من 2024

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تحولت شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية" للربحية بصافي ربح بلغ 448.24 ألف ريال في الربع الأول من 2024، مقابل صافي خسائر بقيمة 12.8مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 289 مليون ريال مقابل 275.12 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وعزت سبب الارتفاع فى إيرادات الربع الأول من عام 2024 مقارنة بإيرادات الربع المماثل من عام 2023 إلى زيادة مبيعات قطاع المطاعم ومبيعات القطاعات الأخرى - منتجات اللحوم والمخبوزات.

وقالت إن سبب تحقيق صافي ربح للربع الأول من عام 2024 مقارنة بصافي خسارة للربع المماثل من عام 2023 يعود إلى زيادة الإيرادات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة،على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف البيع والتسويق،والمصاريف التمويلية.