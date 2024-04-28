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FILE - Apple iPhone 14 phones sit on display at an Apple Store at The Grove in Los Angeles, Sept. 16, 2022. Apple released a significant security update for iPhones and iPads Thursday, Sept. 7, 2023, to patch newly discovered security vulnerabilities in the devices’ system software. (AP Photo/Jae C. Hong, File)
عرض هواتف آيفون التابعة لـ"أبل" من جيل 14 في متجر لوس أنجلوس - المصدر: AP
أبل

بلومبرغ: "أبل" تجدد محادثاتها مع "OpenAI" حول إدخال الذكاء الاصطناعي في آيفون

"أبل" لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الشركاء الذين ستستخدمهم

دبي - العربية Business
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جددت شركة "أبل" المناقشات مع "أوبن آي أي" حول استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالشركة الناشئة لتشغيل بعض الميزات الجديدة التي سيتم تقديمها في "آيفون" في وقت لاحق من هذا العام، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز" يوم الجمعة.

وقال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن الشركتين بدأتا مناقشة شروط اتفاقية محتملة وكيفية دمج ميزات "OpenAI" في نظام تشغيل "آيفون" القادم من iOS 18 التابع لـ"أبل".

ذكرت "بلومبرغ" الشهر الماضي أن شركة "أبل" تجري محادثات لترخيص برنامج دردشة آلي من "جيميني" التابع لشركة "غوغل" للحصول على ميزات "iPhone" الجديدة.

وقال تقرير "بلومبرغ" إن شركة "أبل" لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الشركاء الذين ستستخدمهم، ويمكن أن تتوصل إلى اتفاق مع كل من "OpenAI" و"غوغل" أو قد تختار مزودًا آخر بالكامل.

وكانت شركة "أبل" أبطأ في طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكن أن يولد استجابات شبيهة بالاستجابة البشرية للمطالبات المكتوبة، مقارنة بمنافسيها مثل "مايكروسوفت" و"غوغل"، اللتين تنسجانها في المنتجات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك في فبراير إن الشركة تستثمر "بشكل كبير" في الذكاء الاصطناعي التوليدي وستكشف المزيد عن خططها لاستخدام التكنولوجيا في وقت لاحق من هذا العام.

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