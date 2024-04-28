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سوق السعودية

عمومية"إس تي سي" تقر توزيع 10% أرباحا نقدية إضافية عن عام 2023

بإجمالي 4.98 مليار ريال وبواقع ريال واحد للسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة لشركة "إس تي سي" على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين لمرة واحدة عن العام الماضي بواقع ريال واحد عن كل سهم بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم و بإجمالي 4.98 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الأحد أن إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2023 سيصبح 2.6 ريال للسهم بنسبة 26 % من القيمة الإسمية للسهم.

وستكون الأحقية في التوزيع للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم التوزيع في 15 مايو.

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