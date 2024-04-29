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سوق السعودية

"توبي" توقع عقدا بـ 201 مليون ريال مع وزارة الصحة السعودية

لتشغيل مراكز اتصال الوزارة

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "تو بي" اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 عقد منافسة تشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة لمدة 24 شهرا بقيمة نحو 201 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها وقعت عقدا مع وزارة الصحة السعودية، يشمل تفعيل وتشغيل وتطوير آليات و قنوات التواصل التفاعلية مع مستفيدي وزارة الصحة، من خلال توفير وتشغيل خدمات مراكز الاتصال متعدد القنوات بجودة وكفاءة عالية لخدمة ودعم وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والمستفيدين، بحيث يمكّنهم من الاطلاع على تفاصيل المبادرات التي تقدمها الوزارة، وكذلك تقديم طلباتهم أو استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكواهم من خلال قنوات التواصل التفاعلية المختلفة،بالإضافة إلى إمكانية رصد ما يتداوله المستفيدون في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة (24/7).

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يتضمن نطاق عمل العقد، القيام تنفيذ حزمة أعمال لتشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة، تشمل تشغيل مركز اتصال صحة 937، ومركز اتصال قطاع الموظفين، و مركز اتصال قطاع الأعمال، وتشغيل مركز خدمات المستفيدين بديوان الوزارة.

وذكرت الشركة أن مدة العقد 24 شهرا، وتوقعت أن يكون له أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2024، 2025، 2026.

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