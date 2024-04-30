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شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
سوق السعودية

أرباح "زجاج" الفصلية تقفز 166% إلى 22.9 مليون ريال

نتيجة لزيادة أرباحها من الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية"زجاج" بنسبة 166.28% إلى 22.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 8.6 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن مبيعات الربع الأول من عام 2024 تراجعت بنسبة 15% تقريبا إلى 31.6 مليون ريال مقابل 37.1 مليون ريال في الفترة الموازية من عام 2023،بسبب انخفاض الإنتاج لتركيب آلات لغرض تحسين جودة الإنتاج.

أشارت الشركة إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح هو نتيجة لزيادة أرباح الشركة من الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح بسبب التشغيل الكامل لمصنع شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة.

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