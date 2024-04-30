أرباح "ماكدونالدز" دون التوقعات وسط تأثر مبيعات الشرق الأوسط

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سجلت شركة "ماكدونالدز" الأميركية أرباحاً دون التوقعات في الربع الأول، متأثرة بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتأثير الحرب في غزة على مبيعاتها في الشرق الأوسط.

وبلغت ربحية السهم 2.7 دولار بعد استثناء تكاليف إعادة الهيكلة، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين عند 2.72 دولار.

وأتت الإيرادات متماشية مع التوقعات عند 6.17 مليار دولار، بزيادة 5% على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت تأثر مبيعاتها في الشرق الأوسط بالمقاطعة بعد اندلاع الحرب في غزة.

وقامت "ماكدونالدز" مؤخراً بشراء جميع فروعها في إسرائيل، بعد أن تسبب لها مالك الامتياز هناك بأزمة في الدول العربية بقراره تقديم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين.