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أرباح "ماكدونالدز" دون التوقعات وسط تأثر مبيعات الشرق الأوسط

الشركة اشترت فروعها في إسرائيل بعد الأزمة التي أثارها مالك الامتياز

دبي - العربية.نت
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سجلت شركة "ماكدونالدز" الأميركية أرباحاً دون التوقعات في الربع الأول، متأثرة بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتأثير الحرب في غزة على مبيعاتها في الشرق الأوسط.

وبلغت ربحية السهم 2.7 دولار بعد استثناء تكاليف إعادة الهيكلة، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين عند 2.72 دولار.

وأتت الإيرادات متماشية مع التوقعات عند 6.17 مليار دولار، بزيادة 5% على أساس سنوي.

"ماكدونالدز" ستشتري الامتياز الخاص بها في إسرائيل من شركة "ألونيال" شركات الشرق الأوسط "ماكدونالدز" ستشتري الامتياز الخاص بها في إسرائيل من شركة "ألونيال"

وكانت الشركة قد أعلنت تأثر مبيعاتها في الشرق الأوسط بالمقاطعة بعد اندلاع الحرب في غزة.

وقامت "ماكدونالدز" مؤخراً بشراء جميع فروعها في إسرائيل، بعد أن تسبب لها مالك الامتياز هناك بأزمة في الدول العربية بقراره تقديم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين.

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