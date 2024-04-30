"stc" السعودية تنضم إلى برنامج "رواد الاستدامة"

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انضمت مجموعة "stc" السعودية إلى النسخة الأولى من برنامج "رواد الاستدامة في المملكة العربية السعودية" الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة اليوم على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

ويهدف برنامج "رواد الاستدامة" إلى نقل المعرفة والخبرات التي تتمتع بها الشركات الرائدة في مجال الاستدامة إلى الشركات والمؤسسات الأخرى ضمن القطاع، حيث كانت "stc" من بين 23 جهة في المملكة من 7 قطاعات مختلفة، ما يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة في التركيز على مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها.

وضمن مراسم إطلاق البرنامج، قام عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "stc" بتوقيع التزام يشتمل على 3 نقاط رئيسية هي تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2060؛ وتحفيز ثلاث شركات على الأقل في القطاع لتحقيق التحول المستدام؛ والالتزام بمواصلة تحسين أداء الاستدامة وإعداد تقارير الاستدامة.

وتلتزم مجموعة "stc" بدمج الاستدامة في عملياتها من خلال تبني تقنيات وحلول جديدة تُسهم في تقليل البصمة البيئية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.