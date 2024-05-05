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أجيليتي
شركة أجيليتي الكويتية
بورصة الكويت

عمومية "أجيليتي" الكويتية تبحث توزيع 10% أرباحا نقدية

تعادل 10 فلوس للسهم

دبي - العربية.نت
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يبحث مساهمو شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية في اجتماع الجمعية العامة المقرر يوم 28 مايو الجاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وبواقع 10 فلوس لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة.

وقالت الشركة في بيان لـ"بورصة الكويت" إن التوزيع سيكون للمساهمين المسجلين في سجلاتها بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له 13 يونيو المقبل على أن يتم التوزيع يوم 20 من الشهر ذاته.

وأضافت الشركة أنه إذا وافقت الجمعية على هذه التوصية، فسيبلغ إجمالي التوزيعات عن عام 2023 نسبة 20 %،أي 20 فلسا للسهم بالإضافة إلى الأرباح العينية التي تمثل أسهما في شركة أجيليتي غلوبل بي.إل.سي التابعة.

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