نمو أرباح "أسمنت العربية" الفصلية 10.2% إلى 54.2 مليون ريال

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ارتفع صافي ربح شركة الأسمنت العربية "أسمنت العربية" بنسبة 10.2% تقريبا إلى 54.2 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 49.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إيراداتها تراجعت بنحو 5.2% إلى 227.6 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 240.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، بسبب انخفاض كمية المبيعات للمجموعة مع تزامن الربع الأول مع شهر رمضان المبارك.

وذكرت أن الارتفاع في صافي الربح يعود بصفة رئيسية إلى زيادة متوسط سعر البيع في السوق المحلية على الرغم من انخفاض كمية المبيعات للمجموعة، وارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.