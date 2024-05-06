"أديس القابضة" توقع عقدا مع "توتال إنرجيز" بـ350 مليون ريال

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وقعت شركة أديس القابضة بتاريخ الأحد 5 مايو الجاري عقدا مع شركة "توتال إنرجيز" لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر بقيمة 350 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد ينص على تشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر بفترة إلزامية لمدة سنة مع خيار التمديد تصل حتى 18 شهراً إضافية، وتوقعت أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024.

وأعلنت الشركة أمس فوزها بعقد جديد في مصر، بقيمة 161 مليون ريال، مشيرة إلى أنها تستغل تواجدها عالمياً لإعادة تشغيل 3 من إجمالي 5 منصات تم تعليق عملها مؤقتا في السعودية خلال مدة وجيزة.