"أديس" تفوز بعقد جديد في مصر بقيمة 161 مليون ريال

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أعلنت شركة "أديس" القابضة فوزها بعقد جديد في مصر؛ مشيرة إلى أنها تستغل تواجدها عالمياً لإعادة تشغيل 3 من إجمالي 5 منصات تم تعليق عملها مؤقتا في السعودية خلال مدة وجيزة.

وأكدت الشركة في بيانها أن قيمة العقد حوالي 161 مليون ريال.

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وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، أن العقد مع شركة السويس للزيت "سوكو، لتشغيل منصة مرفوعة تقليدية في مصر بفترة إلزامية لمدة 21 شهراً من ضمن أسطول الشركة الحالي.

ويأتي العقد الجديد في أعقاب فوز الشركة بعقود في قطر وتايلاند والذي من المقرر أن يبدأ العمل فيها خلال النصف الثاني من عام .2024 وترفع العقود الجديدة في كل من تايلاند وقطر و مصر إجمالي عدد المنصات المرفوعة المعاد تشغيلها إلى 3 منصات من إجمالي 5 منصات مرفوعة تم تعليق عملها في السعودية.

كان صافي أرباح شركة أديس القابضة قد تراجع بنسبة 24% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 169 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 222 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، وفقاً لحسابات "العربية Business".

فيما ارتفع صافي أرباح "أديس القابضة" بنسبة 13.57% في 2023، إلى نحو 452 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 398 مليون ريال في العام 2022.

وحققت المجموعة نمواً كبيراً في الإيرادات بلغ 75.6% على أساس سنوي.