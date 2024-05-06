"الشرقية للتنمية" تتحول للربحية بـ1.2 مليون ريال في الربع الأول

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تحولت الشركة الشرقية للتنمية للربحية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 1.2 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 812.8 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها لم تحقق إيرادات خلال الربع الأول من العام وكذلك في الربع المماثل من العام السابق نتيجة توقف النشاط خلال تلك الفترة.

وعزت الشركة تحقيقها لصافي ربح خلال الربع الأول من هذا العام إلى استثمار إدارة الشركة للسيولة المتوفرة في مرابحات بنكية لفترات محددة.

ولفت تقرير مراجع الحسابات الانتباه إلى الإيضاح رقم 10 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، فيما يتعلق بالمنحة الحكومية "الأراضي الزراعية"، حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس 2022م، استلمت الشركة قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022م، والذي تضمن بأنه لا يمكن إصدار صك باسم الشركة، ولكن يمكن أن تستفيد من الأرض إلى حين تحقق الحاجة الفعلية لشركة أرامكو السعودية، وبناء عليه، قامت الشركة بإعادة تبويب المنحة الحكومية ضمن الأصول غير الملموسة (منحة حكومية) بدلا من تبويبها ضمن الممتلكات والآلات والمعدات لحصولها على حق انتفاع من الأراضي الزراعية لحين تحقق الحاجة الفعلية من قبل أرامكو السعودية أو في حالة فك الحجز على الأرض أو جزء منها.