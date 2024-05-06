سوق السعودية
"عزم السعودية": ترسية مشروع من " المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية"
بقيمة تتجاوز 15% من إيرادات الشركة العام الماضي
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أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن ترسية مشروع الخدمات المدارة لتفعيل نظم الموارد الحكومية وإدارة المعرفة والتغيير مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة المشروع تتجاوز نسبة (15%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأشارت إلى أنها استلمت إشعار الترسية نهاية يوم عمل الأحد 5 مايو الجاري.
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