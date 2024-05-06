"عزم السعودية": ترسية مشروع من " المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية"

0 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن ترسية مشروع الخدمات المدارة لتفعيل نظم الموارد الحكومية وإدارة المعرفة والتغيير مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة المشروع تتجاوز نسبة (15%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.

وأشارت إلى أنها استلمت إشعار الترسية نهاية يوم عمل الأحد 5 مايو الجاري.