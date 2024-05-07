بنك "UBS" يسجل أول ربح فصلي منذ الاستحواذ على "كريدي سويس"

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حقق بنك "يو بي إس- UBS" أول أرباح فصلية منذ استحواذه على كريدي سويس، محققاً أرباحا بـ 1.8 مليار دولار.

وجاءت نتائج البنك الفصلية مدعومة بنمو قطاع إدارة الثروات بـ 28%، وتجاوزت الأرباح متوسط توقعات المحللين عند 721 مليون دولار.

وأكد البنك أن عملية اندماج وحدة "Credit Suisse" الأميركية مع وحدته في السوق الأميركية سيتم الانتهاء منها في الربع الثاني من العام الحالي.

كان رئيس مجموعة UBS، كولم كيليهر، قد قال إن البنك السويسري "ليس أكبر من أن يفشل"، حيث انتقد مقترحات الحكومة السويسرية لتعزيز متطلبات رأس المال.

كان كيليهر يلقي خطاباً خلال الاجتماع العام السنوي لـ "UBS" - وهو أول اجتماع من نوعه يعقد منذ أن أكمل البنك استحواذه على منافسه السابق كريدي سويس في الصيف الماضي.

"إن بنك يو بي إس ليس أكبر من أن يفشل". وقال كيليهر: "إن UBS هو أحد أفضل البنوك من حيث رأس المال في أوروبا، مع نموذج أعمال مستدام وميزانية عمومية منخفضة المخاطر".