اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وظائف

جي بي مورغان يبدأ جولة جديدة لتسريح الموظفين في آسيا

البنك يخطط للاستغناء عن موظفين على مستوى نائب الرئيس والمستويات المساعدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

بدأ بنك جي بي مورغان تشيس بجولة جديدة من عمليات تسريح الموظفين في آسيا، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وذكرت بلومبيرغ أن البنك يخطط للاستغناء عن موظفين على مستوى نائب الرئيس والمستويات المساعدة في أقسام المستهلك والطاقة والرعاية الصحية.

وكانت بنوك عدة من بينها مورغان ستانلي و HSBC وغولدمان ساكس، قد قامت بعمليات تسريح للموظفين في فروعها في آسيا على مدى العامين الماضيين، وذلك مع تراجع تدفقات الصفقات في الصين وهونغ كونغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط