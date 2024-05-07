جي بي مورغان يبدأ جولة جديدة لتسريح الموظفين في آسيا

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بدأ بنك جي بي مورغان تشيس بجولة جديدة من عمليات تسريح الموظفين في آسيا، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وذكرت بلومبيرغ أن البنك يخطط للاستغناء عن موظفين على مستوى نائب الرئيس والمستويات المساعدة في أقسام المستهلك والطاقة والرعاية الصحية.

وكانت بنوك عدة من بينها مورغان ستانلي و HSBC وغولدمان ساكس، قد قامت بعمليات تسريح للموظفين في فروعها في آسيا على مدى العامين الماضيين، وذلك مع تراجع تدفقات الصفقات في الصين وهونغ كونغ.