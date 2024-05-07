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أبل

"أبل" تطلق طرازين جديدين من أجهزة "iPad Pro "

متوقع أن تحمل تصميمات جديدة لأول مرة منذ 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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تستضيف شركة أبل اليوم حدثا مهما اسمه "Let Loose"سيتم من خلاله إطلاق طرازين جديدين من اجهزة الـ"iPad Pro" بحجم 11 و 12.9 إنش "بوصة".

ومن المتوقع أن تحمل الطرازات الجديدة تصاميم جديدة ستغير من شكل الأجهزة لأول مرة في 3 سنوات ويترقب المتداولون أداء أسهم أبل اليوم في الجلسة الأميركية.

أصدرت شركة أبل نتائجها، الأسبوع الماضي لتكون بذلك الشركة السادسة من الـ Magnificent 7 التي تعلن عن نتائج أعمالها للربع المنتهي في 31 مارس الماضي، وبلغت ربحية السهم 1.53 دولار مقابل إيرادات وصلت إلى 90.75 مليار دولار متفوقة على التوقعات.

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