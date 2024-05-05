بعد تجاوزه الـ 94 عاماً.. بافيت ليس لديه نية للتقاعد من "بيركشاير"

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أعطى الاجتماع السنوي لشركة "بيركشاير هاثاواي" يوم السبت للمساهمين لمحة عن الكيفية التي ستعمل بها المجموعة بدون تشارلي مونغر، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 99 عاما. ثم جاءت الأسئلة: كيف ستعمل الشركة من دون وارن بافيت؟

مع بلوغ المستثمر الملياردير 94 عاماً هذا العام ووفاة مونغر في نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت الخلافة في "بيركشاير" مسألة ملحة بشكل متزايد بالنسبة للمساهمين، حتى بعد أن عين بافيت خليفته في غريغ أبيل في عام 2021. ولكن بالنسبة لأي شخص يتوقع أن وفاة مونغر ربما عجلت بتقاعد بافيت، فقد اختتم حديثه يوم السبت بقوله: "لا أتمنى أن تأتي أنت فقط في العام المقبل، بل أتمنى أن أحضر أنا الأخر في العام المقبل".

قام بافيت ومونغر بتحويل بيركشاير من مصنع نسيج فاشل إلى شركة صناعات عملاقة تشمل التأمين والطاقة والسكك الحديدية وحققت أرباحاً بالمليارات - بما في ذلك 11.2 مليار دولار في الربع الأول - وجمعت كومة نقدية ضخمة بلغت رقماً قياسياً قدره 189 مليار دولار في النهاية مارس. وفي اقتصاد يطغى عليه التضخم المرتفع وعدم اليقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، كان المساهمون الذين اعتادوا على النجاح الاستثماري لشركة بيركشاير حريصين على معرفة كيف يمكن أن يستمر هذا دون بافيت، الذي كان على رأس الشركة لعقود من الزمن.

تساءل أحدهم كيف ستكون الثقافة في بيركشاير في عهد أبيل، عندما انضم نائب رئيس العمليات غير المتعلقة بالتأمين في الشركة إلى بافيت على خشبة المسرح للرد على الأسئلة. هل سيتولى أبيل إدارة محفظة الأسهم التي كان بافيت يديرها.

أجاب بافيت مازحاً: "سيتم اتخاذ هذا القرار عندما لا أكون موجودا". وقال إنه قد يحاول مطاردة أولئك الذين يفعلون ذلك بطريقة مختلفة عنه. "سأترك تخصيص رأس المال لغريغ. إنه يفهم الأعمال التجارية بشكل جيد للغاية، وإذا فهمت الأعمال التجارية، فإنك تفهم الأسهم العادية.

ويشمل سجل أبيل الممتد لأكثر من عقدين من الزمن في المجموعة على عقد صفقات رفيعة المستوى والإشراف على أعمالها المترامية الأطراف غير المتعلقة بالتأمين. ولكن أقوال بافيت المأثورة ومكانته أكسبته سمعة باعتباره الوجه المحبب للرأسمالية، وضمنت له أتباعاً قد يجد أبيل صعوبة في محاكاته.

وكان من المحتم أن يخيم غياب مونغر بشكل كبير على الاجتماع، حيث كان يجلس على خشبة المسرح إلى جانب بافيت لعقود من الزمن، حيث كان يسلي الحشود بعباراته الفكاهية - وفي بعض الأحيان اللاذعة - بمزاحه. وعلى هامش حدث يوم السبت، كان المستثمرون واضحين أنه لن يكون هناك بافيت أو مونغر آخر. ومهما كانت كفاءة خلفائهما، فقد جلب هذا الثنائي أصالة وجاذبية يصعب استبدالهما.

تحية مونغر

وفي يوم السبت، أشاد بافيت بحب مونغر للتعلم، وقدرته على الخروج من الفشل، وفطنته وحكمته في الاستثمار. وقال بافيت إنه لم ير قط شخصاً يبلغ ذروته عند 99 عاماً.

وقال بافيت: "لقد ذهب إلى كل مكان بعقله، وبالتالي لم يكن مهتما بالعالم فقط وهو في الـ 99 من عمره، بل كان العالم مهتما به". في وقت ما، أشار بافيت خطأً إلى نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير، غريغ أبيل، باسم "تشارلي" عندما كان يوجه سؤالاً إليه.

مع ظهور الخلافة مرارا وتكرارا، استمر بافيت في استدعاء تغييرات القيادة في شركة أبل، إحدى شركاته المفضلة - على الرغم من أنه باع بعض أسهمها في الربع الأول. وأشار إلى القيادة القوية للرئيس التنفيذي تيم كوك الذي تولى منصب ستيف جوبز.

توفي مونغر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أشهر فقط من عيد ميلاده المائة، مما أدى إلى سيل من الثناء على عمق معرفته وروح الدعابة والفطنة في الاستثمار. وقد ساعد مونغر، الذي كان محامياً بالتدريب، بافيت، الذي كان يصغره بسبع سنوات، في صياغة فلسفة الاستثمار في الشركات على المدى الطويل.

وقال جون روجرز، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أرييل للاستثمارات، خلال الحدث: "أعتقد أنه منحنا جميعاً الإذن بقول الحقيقة الصادقة عندما نستطيع ذلك". "وهذا هو الشيء الذي أعتقد أنني آخذه من تشارلي أكثر من غيره."

تحت إدارتها، حققت بيركشاير متوسط مكاسب سنوية بنسبة 20% من عام 1965 حتى عام 2022 - أي ما يقرب من ضعف وتيرة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. عقود من العائدات المركبة جعلت الثنائي مليارديرين وأبطال شعبيين للمستثمرين المعشوقين.