"ألفاريز آند مارسال" تعين مسؤولا سابقا بصندوق مصر السيادي

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أعلنت ألفاريز آند مارسال المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين عبدالله الإبياري المسؤول السابق في صندوق مصر السادي في منصب المدير الإداري لإدارة الخدمات الاستثمارية السيادية.

وقالت ألفاريز في بيان، إن الإبياري سيباشر مهامه من دبي تحت إشراف رضا باقر، الرئيس العالمي لإدارة الخدمات الاستشارية السيادية في الشركة.

"ألفاريز آند مارسال" تفتتح مقرها الإقليمي في السعودية

وأضافت أن الإبياري يتمتع بخبرة تمتد لثلاثين عاما في مجالات صناديق الثروة السيادية والأسهم الخاصة وتمويل الشركات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت أن تعيين الإبياري سيساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها من الجهات السيادية، ولا سيما الحكومات وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المملوكة للدولة والبنوك المركزية والبنوك التنموية متعددة الأطراف. وينسجم هذا التعيين مع هدف إدارة الخدمات الاستشارية السيادية والمتمثل في تعزيز قدرة العملاء على تحمل الدين، وتسهيل حصولهم على رأس المال، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الأسواق الناشئة.

وقبل انضمامه إلى ألفاريز آند مارسال، شغل الإبياري منصب رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي لمدة ثلاث سنوات. وتولى خلالها قيادة الأنشطة الاستثمارية، وتحديد الاستراتيجيات والآليات الاستثمارية، إلى جانب تشجيع مزودي الأسهم والمستثمرين المحليين والدوليين على التعاون مع الصندوق.

كما عمل الإبياري على تنفيذ أكثر من 23 استثمارا في العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والمرافق، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والرعاية الصحية، والعقارات، والتعليم.

وتولى أيضا قيادة الاستشارات المالية لمعاملات الشركات المملوكة للحكومة، ونجح في توليد عوائد بقيمة 5 مليارات دولار من خلال تصفية أصول بعض من هذه الشركات المُدرجة وغير المُدرجة في البورصة.

وشغل الإبياري منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وهي منظمة غير حكومية تمثل وتخدم شركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء ومقدمي هذه الخدمات في مصر.

كما تولى منصب المدير التنفيذي في شركة القلعة القابضة بين عامي 2006 و2020. وركز خلال عمله في الشركة على الاستثمار في قطاع البنية التحتية والصناعة، بما يشمل الاستثمار في شركة جرين فيلدز، إلى جانب الإشراف على عمليات إعادة التحول إلى الربحية والاستحواذ بالاستدانة وتعزيز أصول النمو لدى الشركات.