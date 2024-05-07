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"آي.إف.آر": البنك الإسلامي للتنمية يعين بنوكا لطرح صكوك لأجل 5 سنوات

السعر الاسترشادي الأولي تحدد عند 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

دبي - العربية.نت
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ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار الدخل الثابت اليوم الثلاثاء أن البنك الإسلامي للتنمية متعدد الأطراف ومقره جدة عين بنوكا لطرح صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

وأضافت خدمة آي.إف.آر أن السعر الاسترشادي الأولي لبيع صكوك من الحجم القياسي تحدد عند 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وأوضحت الخدمة أن البنك اختار سيتي غروب وكريدي أغريكول وبنك دي.بي.إس وإتش.إس.بي.سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني وناتكسيس ومصرف الشارقة الإسلامي وإس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر للطرح، وفقا لـ "رويترز".

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