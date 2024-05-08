نمو أرباح "الخزف السعودي" الفصلية 5.8% إلى 15.56 مليون ريال

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ارتفع صافي ربح شركة الخزف السعودي بنسبة 5.8% إلى 15.56مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 14.7 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 6.3 % تقريبا إلى 345.76 مليون ريال مقابل 368.89 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة، وذلك نتيجة لوضع السوق في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

أوضحت أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة. كما شهدت الإيرادات الأخرى ارتفاعا ما أثر على صافي الربح بشكل إيجابي على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض إجمالي الربح مقارنه بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأورد مراجع الحسابات في تقريره تحفظا على تضمن قائمة المركز المالي الموحدة ممتلكات والآلات ومعدات المجموعة البالغ قيمتها 1.51 مليار ريال كما في 31 مارس 2024.

وقامت المجموعة بإجراء تقييم تفصيلي لتحديد القيمة القابلة للاسترداد لممتلكات والآلات ومعدات إحدى الشركات التابعة لها، وهي شركة الخزف للأنابيب، مما أدى إلى خسارة انخفاض القيمة بمبلغ 78 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2023 م، وأثناء تحديد أصغر وحدة توليد نقد، اعتبرت الإدارة جميع الممتلكات والآلات والمعدات التابعة للشركة بمثابة وحدة توليد نقد واحدة.

وأضاف مراجع الحسابات: "إن تحديد الأرض لتكون جزءًا من وحدة توليد النقد لا يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم 36 – انخفاض قيمة الأصول، ولو تم استبعاد الأرض من وحدة توليد النقد، بناءً على التقييم الذي أجرته الإدارة كما في 31 مارس 2024م، لكانت هناك خسارة انخفاض بمبلغ 65 مليون ريال".

وقالت الشركة إنه فيما يتعلق بخسائر الانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات للشركة التابعة المذكور أعلاه واعتبار الأرض جزءاً من وحدة توليد النقد فقد استندت الشركة إلى آراء شركات مراجعة معتمدة عند احتساب خسائر الانخفاض.