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سوق السعودية

"الاتصالات السعودية" توزع 4% أرباحا نقدية عن الربع الأول من عام 2024

تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح و بإجمالي 1.99مليار ريال تقريبا

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن توزيع أرباح بنسبة 4%من القيمة الاسمية عن الربع الأول من عام 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن هذا التوزيع يأتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021م. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30أغسطس 2022م، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.

وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع نحو 1.99مليار ريال تقريبا ، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح4.98 مليار سهم تقريبا و حصة السهم من التوزيع0.40 ريال.

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وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 21مايو 2024م ، والمقيدين في سجل مساهمي إس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، و سيكون تاريخ التوزيع يوم الإثنين 10 يونيو 2024.

وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 15.49 مليون سهم تقريبا حتى تاريخه.

سيكون التوزيع عن طريق بنك الرياض، بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وذكرت أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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