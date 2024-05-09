تراجع أرباح "ديوا" الإماراتية 13% إلى 647.4 مليون درهم في الربع الأول

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أظهرت القوائم المالية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة اليوم الخميس أن صافي أرباح ديوا العائد إلى المساهمين انخفض 12.95 %إلى 647.4 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 743.8 مليون قبل عام.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن إيراداتها في الربع الأول ارتفعت 6.7 %إلى 5.8 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

وذكرت أن الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ارتفعت 9% إلى 2.6 مليار درهم، في حين ارتفعت أرباح التشغيل 11.6 %إلى 995 مليون درهم في الربع الأول.

وأوضحت أن صافي التدفقات النقدية التشغيلية للهيئة ارتفع بقيمة 692 مليون درهم إلى 3.3 مليار درهم بزيادة 26.9 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة أن ذلك "يدل على الإمكانات القوية التي تتمتع بها الشركة لزيادة التدفقات النقدية عاما بعد عام".

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير في البيان "ساهم النمو المرتفع للطلب على الكهرباء بنسبة 6.4 % وعلى المياه بنسبة 5.9 %في تحقيق نتائج تشغيلية استثنائية في هذا الربع والذي انعكس بأعلى نسبة أرباح في تاريخ الهيئة للربع الأول قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين قبل الاستقطاعات بنسبة 9% إلى 2.6 مليار درهم، وزيادة الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.6 %".

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 10.3 تيراوات ساعة في الربع الأول مقارنة مع 9.7 تيراوات ساعة في الربع نفسه من 2023 بزيادة 6.2 %.

وأشار البيان إلى أن ديوا أنتجت 1.46 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال الفترة المذكورة بزيادة 19.8 %على أساس سنوي، لافتا إلى أن الطاقة النظيفة شكلت 14 % من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أن إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة في تلك الفترة بلغ 34 مليار جالون إمبريالي، بزيادة 5.36 %قبل عام.