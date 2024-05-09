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الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

"المتقدمة" تتكبد 58 مليون ريال خسائر في الربع الأول

بسبب تراجع المبيعات وتحملها خسائر بـ34 مليون ريال من الاستثمار في "إس كيه أدفانسد"

دبي - العربية.نت
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تكبدت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات صافي خسائر بقيمة 58مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح بقيمة 43 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيراداتها الفصلية تراجعت بنسبة 48.8% على أساس سنوي إلى 321 مليون ريال مقابل 627 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع إيراداتها إلى انخفاض كميات المبيعات بنسبة 45% نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول السعودية في 28 يناير 2024، بجانب انخفاض صافي أسعار المبيعات بنسبة 6%.

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وذكرت أن تكبدها خسائر فصلية بقيمة 58 مليون ريال يعود إلى تراجع المبيعات وأسعار البيع بجانب تحقيق حصة خسائر قدرها 34 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بحصة خسارة قدرها 22 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أنها رغم انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى بنسبة 10% و6% على التوالي إلا أنها تكبدت هذه الخسائر.

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