"ماكدونالدز" تطرح وجبات بـ5 دولارات لجذب منخفضي الدخل

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نقلت بلومبرغ نيوز أمس الجمعة عن مصدر قوله إن سلسلة مطاعم مكدونالدز للوجبات السريعة تستعد لتقديم وجبات بسعر خمسة دولارات في مطاعمها الأميركية لجذب عدد أكبر من العملاء المتضررين من التضخم إلى منافذها.

وقال تقرير "بلومبرغ" نيوز إن الوجبات قد تتضمن ماك تشيكن أو ماك دابل، بالإضافة إلى البطاطس المقلية ومشروب.

وارتفعت أسهم الشركة 2.5% في تعاملات بعد الظهر بعد ظهور التقرير، وفق "رويترز".

وابتعد العملاء منخفضو الدخل عن سلاسل الوجبات السريعة العالمية، مثل "ماكدونالدز" و"ستاربكس" إلى حد كبير مفضلين تناول وجباتهم في المنزل نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، وهذا دفع الشركات إلى تقديم عروض ترويجية أكبر لجذبهم إلى منافذها.

وشهدت الشركة العملاقة التي تتأثر كثيرا بسلوك منخفضي الدخول تباطؤا في نمو مبيعاتها العالمية للربع الرابع على التوالي، مما دفعها إلى الاعتماد على تحسين العروض على وجباتها.