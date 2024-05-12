سوق السعودية
نمو أرباح "أسترا الصناعية" الفصلية 21.85% إلى 149.7 مليون ريال
نتيجة نمو مبيعات الصناعات الحديدية والأدوية
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ارتفع صافي ربح مجموعة أسترا الصناعية بنسبة 21.85% إلى 149.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 122.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، الأحد، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 12.64% إلى 842.88 مليون ريال مقابل 748.27 مليون ريال.
وعزت نمو الإيرادات والأرباح إلى ارتفاع المبيعات قطاعي الصناعات الحديدية والأدوية.
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