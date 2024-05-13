ارتفاع أرباح "الحفر العربية" 3.5% إلى 146 مليون ريال بالربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الحفر العربية، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 146 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 141 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وانخفض صافي أرباح "الحفر العربية" بنسبة 20.2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 183 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "الحفر العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن زيادة صافي الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يرجع بشكل رئيسي إلى مساهمة هوامش الأرباح الناتجة عن إضافة المنصات البحرية الثلاثة الإضافية، والذي قابله تعويض جزئي بزيادة تكاليف التمويل والاستهلاك، بالإضافة إلى تكاليف العاملين الإضافية المرتبطة ببدء تشغيل العشرة منصات حفر بريه غير تقليدية.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 24.1% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 967 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 779 مليون ريال في الربع الأول من 2023.