قفزة لأرباح "معادن" الفصلية 134% إلى 981.7 مليون ريال

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قفز صافي ربح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 134% إلى 981.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 419.42 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 8.66% إلى 7.34 مليار ريال تقريبا مقابل 8.04 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا، وقابل هذا الانخفاض في المبيعات بشكل جزئي ارتفاع في حجم المبيعات للألومنيوم الأساسي والأمونيا والذهب.

وعزت الشركة نمو صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 828 مليون ريال 52% ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.

كما ساهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 199 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الأول من عام 2024، وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا وارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.