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نيوم

رئيس "نيوم": عدد عمال المشروع سيرتفع إلى 200 ألف عامل العام المقبل

140 ألف عامل يعملون في مشروع "نيوم" حاليا على مدار الساعة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، إن نحو 140 ألف عامل يعملون في مشروع "نيوم" على مدار الساعة.

وتوقع النصر، خلال كلمته في اليوم الأول من مؤتمر مبادرة "المستقبل العظيم" السعودية - البريطانية في الرياض، أن يرتفع عدد عمال المشروع إلى 200 ألف العام المقبل.

وجاءت كلمة النصر في جلسة حول المشاريع الكبرى في المملكة ودورها في رؤية 2030. وتحدث رؤساء مشاريع القدية والدرعية والبحر الأحمر ونيوم.

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وذكر النصر أن "نيوم" تقدم فرص أعمال رائعة لكل من الشركاء المحليين والدوليين، موضحا أن الحياة بدأت تظهر جلية في المشروع مع وجود آلاف العاملين على الأرض هناك.

وقال النصر: "لدينا نحو 5 آلاف موظف بدوام كامل من أكثر من 100 دولة".

وينظم مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم على مدار يومين بمشاركة 800 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية وبريطانيا؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

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