ارتفاع أرباح "متطورة" الفصلية 393% إلى 108.7 مليون ريال

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أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للصناعات المتطورة- "متطورة" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 392.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 108.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 22.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "متطورة" بنسبة 201.2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 36.09 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الزكاة التقديرية.

قامت الشركة بعمل عدة تغييرات في المراكز الاستثمارية والدخول في فرص استثمارية جديدة الأمر الذي أدى إلى تحقيق أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بمقدار 117.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 9 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع بمقدار 1205%، ومقارنة بنحو 55.9 مليون ريال خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع بمقدار 110%.

وذلك على الرغم من أن حصة الشركة من أرباح (خسائر) الشركات الزميلة بلغت 2.38 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 13.6 مليون ريال أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق، بنسبة انخفاض بمقدار 83% ومقارنة بقيمة 3.06 مليون ريال خسائر خلال الربع السابق.

وتعمل الشركة بشكل مستمر على إعادة دراسة مراكزها الاستثمارية بما يتناسب مع خططها الاستراتيجية وذلك لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.