قفزة لأرباح "مكة للإنشاء" الفصلية بـ73.8% إلى 113 مليلون ريال
نتيجة ارتفاع إيرادات الغرف بفندق وأبراج شركة مكة والمركز التجاري
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قفزت أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير بنسبة 73.8% إلى 113مليلون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 65 مليون ريال في الربع الموازي من 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 32.14% على أساس سنوي إلى 185مليون ريال مقابل 140 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وذكرت أن سبب نمو الإيرادات وصافي الربح أيضا يعود إلى ارتفاع إيرادات الغرف بفندق وأبراج شركة مكة نتيجة لارتفاع متوسط أسعار الغرف وأيضًا نتيجة للتغيرات الموسمية التي ساهمت في زيادة الإيرادات، بجانب ارتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية.
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