نمو أرباح "وفرة" 75% إلى 10.64 مليون ريال في الربع الأول

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ارتفع صافي ربح شركة وفرة للصناعة و التنمية "وفرة" بنسبة 75.1% إلى 10.64 مليون ريال في الربع الأول من 2024،مقابل 6.08 مليون ريال في الربع الأول 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"اليوم الأربعاء، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 35.8% إلى54.11 مليون ريال مقابل 39.85 مليون ريال تقريبا، نتيجة مساهمة قطاع الخضار بالنسبة الأكبر في زيادة المبيعات، مع استمرار الشركة في السياسة التي انتهجتها بغرض التوسع في قاعدة العملاء وزيادة القوة البيعية وفتح قنوات بيعية جديدة، مما أدى إلى زيادة الطلب علي منتجات الشركة وزيادة الكمية المباعة وزيادة الأسعار، بما يتناسب مع الطلب في السوق.

وعزت السبب فى ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2024 بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2023 إلى زيادة المبيعات بمبلغ 14.3 مليون ريال، ونتيجة ضبط ومراقبة مدخلات الإنتاج ما أدى إلى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات نسبة للمبيعات بنسبة 6%، وارتفاع أرباح الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أوالخسائر بمبلغ 1.2 مليون ريال، رغم زيادة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية بغرض تدعيم الفريق البيعي والإداري ليواكب التوسعات الكبيرة الجارية حاليا في مصنعي اللحوم والمعجنات، وبالرغم من تكوين بعض المخصصات وأيضا ارتفاع مصروف الزكاة.