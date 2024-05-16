ارتفاع أرباح "بن داود القابضة" 16% إلى 60.54 مليون ريال في الربع الأول

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نمت أرباح شركة بن داود القابضة بنحو 16% إلى 60.54 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 52.20 مليون في الربع الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيراداتها سجلت نموا بنسبة 6.64% إلى 1.47 مليار ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 1.38 مليار ريال في الربع الأول من 2023، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الأداء الاستثنائي للعلامتين التجاريتين للمجموعة (أسواق بن داوود وأسواق الدانوب)، فقد سجلت مبيعات أسواق بن داود زيادة بنسبة 8.5% بالمقارنة مع الربع الأول من السنة المالية 2023م، في حين حققت مبيعات متاجر الدانوب زيادة بنسبة 7.1% بالمقارنة مع الربع الأول من السنة المالية 2023م، وقد جاء التحسن في الأداء نتيجة الاستعدادات الكبيرة خلال الفترة التي سبقت موسم شهر رمضان والنجاح المستمر لبرنامج الولاء.

وأوضحت أن النمو في صافي الربح جاء نتيجة الزيادة في المبيعات وإجمالي الربح.

وبلغ إجمالي الربح في الربع الأول من السنة المالية 2024م نحو 451.0 مليون ريال ، بالمقارنة مع 416.6 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2023م وبلغ هامش إجمالي الربح للربع الأول من السنة المالية 2024م ما نسبته 30.6%، بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي بلغ 30.2%.

وبلغت المصروفات التشغيلية في الربع الأول من السنة المالية 2024م ما قيمته 369.5 مليون ريال ، بالمقارنة مع 342.1 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2023م. وتعود هذه الزيادة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وافتتاح متاجر جديدة، وإطفاء أصول غير ملموسة، والتي بدأت في الربع الثاني من السنة المالية 2023م، ولم يكن لها أي تأثير خلال الربع الأول من السنة الماضية.