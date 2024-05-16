عمومية "ساسكو" تناقش زيادة رأس المال 16.67% بتوزيع أسهم منحة

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دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة بنسبة 16.67% عن طريق منح أسهم مجانية بقيمة 100 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن القيمة الإسمية لرأس المال سترتفع إلى 700 مليون ريال بعد زيادته، مقابل 600 مليون ريال قبل الزيادة.

وسيرتفع عدد الأسهم من 60 مليون سهم قبل الزيادة إلى 70 مليون سهم، بعدها سيتم منح سهم واحد لكل 6 أسهم مملوكة.

أوضحت أن الهدف من زيادة رأس المال هو التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها ودعم التوسعات المستقبلية.

وقالت إنها ستستخدم إجمالي الاحتياطي النظامي البالغ 83.139 مليون ريال بجانب 16.86مليون ريال من الأرباح المبقاة في عملية زيادة رأس المال.

كما ستصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية "إضافية" على المساهمين عن العام المالي 2023، بنسبة 7.5% من رأس المال وبواقع 0.75 ريال للسهم وبإجمالي 45 مليون ريال للسهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.