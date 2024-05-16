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شركة توزيع الغاز الطبيعي غاز
"شركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز
سوق السعودية

مجلس إدارة "غاز" يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن عام 2023

بواقع 0.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) بتاريخ 15مايو الجاري بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% على المساهمين عن عام 2023م

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 2.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 5 ملايين سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية السنوية للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، كما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

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