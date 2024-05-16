مجلس إدارة "كيمانول" يعدل توصيته لزيادة رأس المال بإصدار أسهم حقوق أولوية

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عدل مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) توصيته إلى الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المجلس عدل توصيته بزيادة رأس المال بقيمة 350 مليون ريال بسبب تغييرات السوق وكانت توصية المجلس السابقة المعلن عنها 14 فبراير الماضي تتضمن زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 674.5 مليون ريال تقريبا.

وأشارت إلى رأس المال قبل الزيادة يبلغ 674.5 مليون ريال، وسيصبح بعد الزيادة 1.02 مليار ريال تقريبا، وتصل نسبة الزيادة في رأس المال 51.89%.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 67.45 مليون سهم تقريبا، وسيصل بعد الزيادة إلى 102.45 مليون سهم.

وسيتم زيادة رأس المال عن طريق إصدار 35 مليون سهم، بمعدل (1) سهم لكل (1.927) سهم.

وقالت الشركة إنها تهدف بشكلٍ أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية للتوسعة والنمو، وزيادة أنشطتها وحجم استثماراتها المحلية المباشرة وغير المباشرة، ورفع ملاءتها المالية وخفض معدلات الاقتراض والتكاليف المترتبة عليها.

وتسلمت الشركة مؤخراً موافقة وزارة الطاقة بتخصيص الغاز الطبيعي لقيام عدة مشاريع بما في ذلك مشروع توسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاج الشركة الحالي بنحو 100 ألف طن متري، بالإضافة إلى مشروع مجمع كيمانول للمواد الكيمياوية المتخصصة لإنتاج مختلف المواد الكيمياوية الإستراتيجية في المملكة، وسوف تساهم هذه الزيادة في خفض تكاليف الإنتاج وتوليد قيمة مضافة للشركة.

أوضحت أن توصية زيادة رأس مال الشركة تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

كما تم تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال"مستشاراً مالياً ومتعهد التغطية للطرح، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.