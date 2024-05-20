"شعاع كابيتال" تتجه لإصدار سندات واجبة التحويل لأسهم بإجمالي 642.5 مليون درهم

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قالت شركة "شعاع كابيتال" بدبي اليوم الاثنين، إن مجلس إدارتها أوصى بإصدار سندات دين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 367 مليون درهم كحد أقصى، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة على أن يتم تحديد سعر تحويل تلك السندات بواسطة مستشار مالي مستقل.

كما أوصى مجلس الإدارة أيضا بإصدار سندات واجبة التحويل لأسهم في رأسمال الشركة في 31 مارس/آذار 2024 أو قبل ذلك وبقيمة تصل إلى 275.5 مليون درهم كحد أقصى والتي سيتم عرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة، وعلى أن يتم تقييم سعر تحويل سندات الدين واجبة التحويل بواسطة مستشار مالي مستقبل، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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كما قرر المجلس تعيين وفيق بن منصور في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.



أما فيما يتعلق بموقف البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 وكذلك البيانات المرحلة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، فإن الشركة تنوي الإفصاح عن بياناتها المالية السنوية المدققة فور تأكيد رأي مدقق حسابات الشركة الخارجي، والمتوقع خلال الشهر الحالي.

وأضافت الشركة أنها ما زالت في تواصل مع الدائن الرئيسي لها بهدف الوصول إلى حل يرضي جميع أصحاب المصالح، والذي سيمكن الشركة من إنهاء خطة تحسين هيكل رأس مالها.

وقالت شعاع إنه بعد الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة، فإنها تنوي الالتزام بالإجراءات المعتادة، ومنها دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للاجتماع، وذلك للموافقة على البنود المعتادة، ومن بينها تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 تمهيدا للإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول من عام 2024، مما يسمح بإعادة التداول على أسهم الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، والمتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري.