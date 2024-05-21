أجور رؤساء كبرى الشركات الأميركية تبلغ مستويات قياسية في 2023

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بلغت أجور رؤساء أكبر الشركات الأميركية بلغت مستويات قياسية جديدة في عام 2023 بدعم من ارتفاع حيازتهم على أسهم الشركات ما أدى إلى زيادة قيمة حزم التعويضات.

وبلغ متوسط أجور المديرين التنفيذيين في استبيان أجرته صحيفة وول ستريت جورنال 15.7 مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.

وكان متوسط ​​الأجر لنفس الشركات في العام السابق حوالي 14.5 مليون دولار.

كما حصل عدد منهم على أكثر من 50 مليون دولار، فيما جاء "هوك إي تان" من شركة "برودكوم" الرئيس التنفيذي الأعلى أجرا بمبلغ 162 مليون دولار.

ويتعين على "تان" البقاء في منصبه لمدة خمس سنوات، ويجب أن يصل سعر سهم "برودكوم" إلى أهداف معينة بعد أكتوبر 2025 للحصول على القيمة الكاملة لراتبه.

وقالت "Broadcom" إن الشركة تفوقت في الأداء على المنافسين تحت قيادة تان، رئيسها التنفيذي منذ عام 2006، ولن يحصل على المزيد من الأسهم أو المكافآت النقدية لمدة خمس سنوات.

وبلغ إجمالي أجر "نيكيش أرورا" في شركة "بالو ألتو نتوركس" نحو 151 مليون دولار، معظمها في شكل جوائز أسهم شملت الأسهم الممنوحة على مدى ثلاث سنوات.