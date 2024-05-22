"فايننشال تايمز": مجموعة أداني الهندية متهمة بالتزوير

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها "فايننشال تايمز"، أن مجموعة أداني الهندية متهمة بالتزوير.
وذكرت الصحيفة أن التهمة كانت منذ العام 2014، حينما اشترت المجموعة من إندونيسيا فحما من الدرجة الملوثة وتبيعه إلى مؤسسة الكهرباء الهندية الحكومية على أنه وقود أنظف عالي التكلفة.
وتضيف الوثائق الجديدة إلى اتهامات الفساد التي تواجهها المجموعة، حيث تبين أن "أداني" ضاعفت أرباحها عبر هذه العملية على حساب البيئة والصحة.
وقالت صحيفة The Lancet الطبية في 2022، إن أكثر من مليوني شخص يقتلون كل سنة في الهند بسبب تلوث الهواء الخارجي.
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