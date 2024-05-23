أنغلو أميركان ترفض عرض الاستحواذ الثالث من منافستها "بي إتش بي"

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رفضت شركة أنغلو أميركان - Anglo American "عرض استحواذ ثالث من منافستها "بي إتش بي -BHP"يصل إلى نحو 29.34 جنيهًا إسترلينيًا لكل سهم من أسهم أنغلو أميركان.

واتفقت الشركتان على تمديد الموعد النهائي للمحادثات لمدة أسبوع واحد.

وكان لدى BHP مهلة حتى أمس 22 من مايو لتقديم عرض ثابت أو الانسحاب بموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة.

وفي أبريل الماضي، كشفت مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة "بي إتش بي" (BHP) عن عرض لشراء منافستها البريطانية أنغلو أميركان (Anglo American) في مقابل 38.8 مليار دولار، في ما سيشكل واحدة من أكبر عمليات الدمج في هذا القطاع منذ سنوات ويؤدي إلى إنشاء أكبر شركة لإنتاج النحاس في العالم.

وكانت العرض الأول من المجموعة الأسترالية التي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 148 مليار دولار، قد تضمن لكل سهم من "أنغلو أميركان" 25.08 جنيه إسترليني، مما يجعل القيمة السوقية لهذه الشركة 30.5 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار).