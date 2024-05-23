"OpenAI" تبرم صفقة مع "نيوز كورب" للوصول إلى المحتوى

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أعلنت شركة نيوز كورب عن توقيع اتفاقية مع "OpenAI" يمكن الأخيرة من استخدام محتوى أكثر من 12 صحيفة بما فيها وول ستريت جورنال، و"بارونز Barron’s"، وماركت ووتش على برنامج "ChatGPT".

وبحسب صحيفة "وول ستريت"، فإن قيمة الصفقة التي تمتد لـ5 سنوات تبلغ نحو 250 مليون دولار.

كما ستقوم "نيوز كورب" بمشاركة خبرتها الصحافية للمساعدة في ضمان وجود أعلى معايير الصحافة عبر تطبيقات "OpenAI" التي تعمل على إبرام عدة صفقات مع شركات إعلامية كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا بما فيها "فايننشال تايمز".

تجري شركة "OpenAI"، المالكة لمنصة "تشات جي بي تي"، محادثات مع "CNN" و"Fox Corp" و"New York Times" لترخيص أعمالها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في جهد متزايد لتأمين الوصول إلى المحتوى الإخباري لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بينما تواجه ادعاءات بأنها تسرق مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.

وتسعى الشركة إلى عقد صفقات مع العديد من منتجي الأخبار والفيديو والوسائط الرقمية الأخرى التي يمكن استخدامها لجعل روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي أكثر دقة وذات صلة وحديثة. تواجه "OpenAI" أيضًا دعاوى قضائية تزعم انتهاك حقوق الطبع والنشر.

أخبرت "OpenAI" وكالة "بلومبرغ نيوز" في يناير الماضي أنها تتحدث مع عشرات الناشرين حول صفقات الترخيص، لكنها لم تذكر شركات محددة. تعتبر هذه الشراكات أساسية لمستقبل "OpenAI" حيث إنها توازن بين الحاجة إلى بيانات محدثة ودقيقة لتطوير نماذجها مع التدقيق العام حول مصدر هذه البيانات.