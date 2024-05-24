جون وود جروب البريطانية ترفض ثالث عرض استحواذ محسن من "سدارة"

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قالت جون وود جروب البريطانية للخدمات الاستشارية والهندسية وخدمات إدارة الأصول لقطاعي الطاقة والمواد اليوم الجمعة إنها رفضت ثالث عرض استحواذ من شركة سدارة التي تتخذ من دبي مقرا لأن العرض المقدم "بدون طلب" لا يزال "يقلل من قيمة المجموعة بشكل كبير".

وتراجع سهم جون وود جروب المدرجة في بورصة لندن بنحو 2% إلى 176.80 بنس في التعاملات المبكرة بعد أن ارتفع بأكثر من 25% في آخر 12 شهرا.

وقالت المجموعة البريطانية إن أحدث عرض نقدي تلقته يوم الثلاثاء كان قيمته 220 بنسا للسهم، ويمثل زيادة بنحو 3.8% عن العرض السابق المقدم في 14 مايو/أيار، وفقا لـ "رويترز".

وتلقت جون وود جروب العرض المبدئي في أبريل/نيسان بقيمة 205 بنسات للسهم.

وأمام شركة سدارة حتى الخامس من يونيو/حزيران لتقديم عرض قوي لجون وود جروب. ولم ترد سدارة بعد على طلب من رويترز للتعليق.