"دي إكس سي تكنولوجي" الأميركية تفتتح مكتباً جديداً في الرياض

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أعلنت شركة دي.إكس.سي تكنولوجي المدرجة في بورصة نيويورك عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض بالسعودية، مما يوفر مخططا أوليا وتصميما نموذجيا للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء مكان عمل حديث وهجين في المملكة.

وقالت الشركة في بيان، إنه تماشيا مع رؤية السعودية 2030، سيعمل المكتب الجديد على تسهيل التعاون بين الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات الصناعية في المملكة لا سيما أنه يتمتع بموقع استراتيجي في مركز الملك عبدالله المالي.

وأضافت الشركة أنها تتمتع بحضور في السعودية يربو على أكثر من 20 عاما، وتمكنت خلال تواجدها في المملكة من بناء منظومة قوية من الشركاء في صناعة التكنولوجيا، من بينهم سيرفيس ناو، وساب، وأوراكل ومايكروسوفت وخدمات "أمازون ويب"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وتقوم "دي.إكس.سي" بمساعدة الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الخاصة بالمهام الحرجة، إلى جانب تحديث تكنولوجيا المعلومات وتحسين البنى الهندسية للبيانات وضمان الأمن وقابلية التوسّع في السحابات العامة والخاصة والهجينة بحسب البيان.