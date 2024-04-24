صندوق النقد الدولي يدشن مكتبه الإقليمي في السعودية

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دشن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، مكتبه الإقليمي في المملكة العربية السعودية.

جاء التدشين على هامش مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي"، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية في مدينة الرياض.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مارس الماضي، على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".

وتعكس هذه الخطوة مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصادات المنطقة وأحد أبرز اقتصادات مجموعة العشرين.

قال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية عمر باحليوه، إن وجود المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط في السعودية أمر "عظيم جدا"ويظهر مكانة السعودية وثقلها الاقتصادي إضافة إلى توجه الصندوق للمملكة باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة.

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن السعودية أحد أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي وفتح مقره الإقليمي بالشرق الأوسط في مدينة الرياض بالمملكة يعد تتويجا لقصة نجاح بين الجانبين.