صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمراً في الرياض.. اليوم

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انطلق اليوم الأربعاء في الرياض مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي"، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية.

ويناقش المؤتمر الذي سيمتد حتى يوم غد سبل تطوير السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الازدهار المستدام.

ومن المرتقب أن يُعلن خلال المؤتمر عن بدء أعمال المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مارس الماضي، على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".

وتعكس هذه الخطوة مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصادات المنطقة وأحد أبرز اقتصادات مجموعة العشرين.