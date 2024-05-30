"السعودي الفرنسي" يوصي بزيادة رأسماله إلى 25 مليار ريال بأسهم منحة

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أعلن البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك بمنح سهم واحد تقريباً لكل سهم واحد مملوك.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن نسبة الزيادة في رأس المال تبلغ 107.41% ليصبح 25 مليار ريال بعد الزيادة، بدلاً من 12.05 مليار ريال قبل الزيادة.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2.5 مليار سهم، بدلاً من 1.205 مليار سهم قبل الزيادة.

وتهدف التوصية إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ نحو 12.946 مليار ريال من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية (والذي سيم تحديده لاحقاً).

تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وأشار البنك إلى حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال.