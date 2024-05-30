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مجموعة الخليج للتأمين
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سوق السعودية

"جي آي جي" توزع 15% أرباحا نقدية عن عام 2023

بواقع 1.5 ريال للسهم وبإجمالي 78.75 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامةالعادية لمجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" في اجتماعها بتاريخ 29 مايو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 87.75 مليون ريال وبواقع 1.5 ريال للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكر أنها ستعلن عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

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