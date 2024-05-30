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مكة للإنشاء والتعمير
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سوق السعودية

"مكة للإنشاء" تقر توزيع 15% أرباحا نقدية عن عام 2023

بواقع 1.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، على توصية مجلس الإدارة بتويع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 247.2 مليون ريال وبواقع 1.5 ريال للسهم.

وستكون الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز إيداع"، وسيتم إعلان تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.

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