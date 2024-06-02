عمومية "أسترا الصناعية" تصوت على توزيع 25% أرباحا نقدية عن عام 2023

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دعا مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم 24 يونيو الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن جدول أعمال الجمعية العامة يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023 بواقع 2.5 ريال للسهم، وبإجمالي 200 مليون سهم وبنسبة 25% من رأس المال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية"مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 406.57 مليون ريال تقريبا كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في عام ديسمبر 2023، إلى رصيد الأرباح المبقاة.

كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على شراء الشركة عددا من أسهمها وبحد أقصى 300 ألف سهم من أسهمها بحيث لا تتعدى نسبة 0.375% والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين على أن يتم تمويل عملية الشراء من الأرصدة النقدية و/ أو التسهيلات الائتمانية للشركة.

وسيتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية و الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.