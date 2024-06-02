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بنك برقان
بنك برقان
بنوك الكويت

"برقان" يعتزم استرداد أوراق مالية بـ 500 مليون دولار

الخطوة جزء من استراتيجية التمويل الشاملة للبنك

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك برقان الكويتي، اليوم الأحد، أنه يعتزم استرداد أوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في التاسع من يوليو/تموز المقبل.

وقال البنك في إفصاح إلى البورصة الكويتية، إنه أرسل إشعارا غير قابل للإلغاء إلى حاملي الأوراق المالية التي جرى إصدارها في التاسع من يوليو/تموز 2019 ليتم استرداد كامل المبلغ المستحق من هذه الأوراق المالية بمبلغها الأصلي مع الفوائد المستحقة في تاريخ الاستدعاء الأول لها، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأضاف أن الخطوة جزء من استراتيجية التمويل الشاملة للبنك التي تضمنت إصدار سندات دائمة جديدة من الشريحة الأولى بقيمة 150 مليون دينار في التاسع من مايو/أيار الماضي، والاسترداد اللاحق لإجمالي المبلغ المستحق من هذه الأوراق الرأسمالية وفقا لتواريخ الاسترداد المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب الخاصة بها.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تستمر في مساعدة البنك على الالتزام برأس المال التنظيمي ومتطلبات السيولة طويلة الأجل.

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